Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت Today» مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يلا يا برشلونة اليوم Barcelona TodAY

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements
موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ،يدخل الفريقين في مباراة قوية مساء اليوم السبت 21 ديسمبر لعام 2019 والتي تقام بين الفريقين ،حيث تلعب مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو الأفيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد ستة وثلاثون نقطة وبالتساوي في النقاط مع فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف ،علي الجانب الآخر ،فريق ديبورتيفو الأفيس في المركز الرابع عشر برصيد تسعة عشر نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن مراكز الهبوط الثلاثة.

تشكيل برشلونة اليوم ضد ديبورتيفو آلافيس
من المحتمل أن يلعب أرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بالتشكيل التالي في مواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم في حراسة المرمى مارك أندرية تير شتيجن وفي خط الدفاع كل من نيكولاس سيميدو  وجيرداد بيكيه ولينجليت وجوردي ألبا وفي خط الوسط كل من سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دى يونج وأرتور فيدال وفي خط الهجوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة برشلونة الهلال ومونتيري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برشلونة يكسر إنتر ميلان في "فيدال"

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

بشري للمصريين| 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وفلامينجو مجانا في نهائي كأس العالم للأندية|مشاهدة مباراة ليفربولSALAH

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

خطة "هازارد" تضم كيليان مبابي لريال مدريد

منذ ساعة

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة طلاب بالمقطم

منذ ساعة و 15 دقيقة

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. الأهلي يعلن موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

10:26 ص

حقيقة انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة طلاب بالمقطم

11:02 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

07:53 ص

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: تربيةُ الأبناء... أمانة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: الأسئلة الحائرة فى أمريكا

DMCA.com Protection Status