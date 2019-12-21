"مرضت.. فتخلى عنها أبنائها".. "التضامن" تنقذ مسنة بلا مأوى

وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق قام بالتواجد في مكان البلاغ، حيث تبين وجود سيدة في العقد الخامس من العمر من كفر الشيخ تستغيث من وجودها بالشارع، حيث تفترش الرصيف بلا مأوى أمام مستشفى معهد ناصر، حيث تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري وهجرها زوجها وتخلى عنها أبنائها وتركوها تواجه مرضها وحدها ودون تحمل نفقات إجراء العملية والمعيشة على حد قولها.



وأضاف يوسف، أنه على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر الذي تفاعل سريعا مشكورا مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة كما قام الفريق بالتنسيق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة لاستقبال السيدة المسنة بإحدى مراكز استضافة وتوجية المرأة لتوفير إقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.



وجدير بالذكر فإن مراكز توجيه واستضافة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي والتنمية للمرأة التي تتعرض لعنف وتساعدها على تخطي الصعاب وحل المشكلات لإعادتها للمجتمع مرة أخرى وبذل أقصى جهد للتوفيق والصلح وإعادتها إلى مكانها الطبيعي في أسرتها، كما توفر المشاورة القانونية لها ويوجد ٨ مراكز بمحافظات الجمهورية.

تحرك فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، فوريا، لإنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر بعد تخلي أسرتها عنها نتيجة مرضها.