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دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمي على جائزة النيل دراما

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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كرمت إدارة قنوات النايل لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وقامت الفنانة دنيا سمير غانم بنشر فيديو تكريم "إيمي "وذالك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة على الفيديو قائلة: "مبروك يأجمل بنت في العالم، ماشاء الله.

الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري وبحضور الاعلامية ايناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج اسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة .

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