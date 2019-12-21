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حملة مفاجئة لمحافظ الجيزة بحي الهرم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الباعة الجائلين ومفترشي الطريق والمحلات المتعدية على نهر الطريق بسوق البطران وشارع زعلول بحي الهرم، موجهًا بشن حملات على السوق لإعادة الانضباط ورفع أوجه الإشغالات مع توقيع الغرامات المشددة مع المحلات المتعدية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ الجيزة بأحياء الهرم والعمرانية وذلك للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، حيث ضبط المحافظ تعديات للسوق وشكاوى للمواطنين منها لإعاقتها للحركة المرورية.

وتفقد المحافظ أيضًا، طريق اللبيني بحي الهرم، موجهًا برفع كفاءة النظافه وتوقيع الغرامات على شركة النظافه لعدم الالتزام بمعايير الجمع السكني،  إضافة إلى توقيع غرامات مشددة على الشركات والمنشأت التي تقوم بشغل الأرصفة بسياراتها ومعداتها ومراجعة الحفر الموجودة بالشارع وترميمها ومراجعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها.

وكما تفقد المحافظ شارع المجزر الآلي، موجهًا برفع جميع الإشغالات التي تحتل الجزيرة الوسطى من قبل المقاهي ورفع كفاءة النظافة، ووجه بالقضاء على محاولة تقسيم أحد الأراضي والتعدي على خط التنظيم، مشددًا على مواجهة المخالفات في مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة.

ووجه، بضرورة التنسيق مع مديرية الري لحل مشكلة رشاح أبو عوض الواقع بامتداد شارع المجزر الآلي ورفع القمامة والمخلفات منه حفاظًا على الحاله البيئية بالمكان كما وجه بسرعة رفع القمامة والمخلفات من تقسيم اللبودي.

وكلف المحافظ، رئيس حي الهرم بعمل مقايسة لرصف شارع علي فهمي وذلك مع تفعيل دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في أعمال الرصف خاصة مع وجود عدد كبير من المدارس الخاصة بالشارع.

وحرص المحافظ، على تفقد أعمال توسعة شارعي الشعب والثلاثيني بحي العمرانية، موجهًا في الوقت ذاته بإزالة أي معوقات بشارع ترعة الزمر لفتح الشارع للمارة، تزامنًا مع الأعمال الجاري تنفيذها بمحور الزمر.

وكما وجه المحافظ، بإزالة أحد مواقف الميكروباصات العشوائية بشارع اليابان بحي العمرانية ورفع السيارات المتهالكة بالشارع.
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