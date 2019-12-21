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بعد غياب طويل عن المسرح.. سعد لمجرد يشعل حفله الغنائي بالرياض

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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سعد لمجرد
سعد لمجرد
رانيا ماهر
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 عاد الفنان سعد لمجرد، من جديد إلى المسرح من خلال مشاركته في موسم الرياض، ولكن لاحظ جمهورة بتغيرات كثيرا طرأت عليه، منها استايل ملابسه، حيث ظهر سعد مرتدي تي شيرت واسع مخطط، وبنطلون أوفر سايز، وحلقا بإذنه، ومن التغيرات التي طرأت علي شخصيته هو الهدوء، حيث تم تداول مقاطع فيديوهات له أثناء تصويره علي السجاده الحمراء، لاحظ عليه الهدوء ولم يكن هناك اي مشكسات من قبله، بعكس ما تعود عليه جمهورة دائما.

وقد تألق المطرب سعد لمجرد فى حفله الغنائي، الذي أحياه على مسرح محمد عبده، فى بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشعل سعد لمجرد الحفل بأغنية "لمن نشكي حالا"، كما أنه قدم العديد من الأغاني منها "إنساي، يخليك لى، كازابلانكا، نجيبك نجيبك، وأنت معلم وغيرها".

وقد طرح سعد مؤخرا كليب "سلام"،و علي مشاهدات عاليه، وذلك بعد طرحه للمشاهدة والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " .

أغنية "سلام" من كلمات وألحان وتوزيع " TIzaf Mouhcin" .

أحداث أغنية "سلام" مستوحاة من التراث الأمازيغي المغربي، جرى تصويرها في إحدى المناطق الصحراوية هناك.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب سعد لمجرد أغنية"إنساي"، الذي شارك بها مع الفنان محمد رمضان، وتم طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية فور طرحها.
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