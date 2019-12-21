«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وآلافيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي إن سبورت مباراة BARCELONA

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي يتجدد الموعد مرة أخرى في الدوري الإنجليزي مع الأسبوع الثامن عشر والذي يضم لقاءات قوية للغاية وقمم مثيرة بين كبار الأندية الإنجليزية، وستنطلق منافسات هذا الأسبوع يوم السبت القادم 21 / 12 / 2019 وتُفتتح المنافسات بلقاء أرسنال ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وحديثنا في هذا المقال سيكون عن لقاء الصراع على المركز الثاني بين حامل اللقب مانشيستر سيتي ضد ليستر سيتي الذي يقدم موسم أسطوري شبيه بموسم تحقيقه للقب في 2015.





مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي موعد مباراة مانشيستر سيتي القادمة ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

ويستقبل حامل اللقب مانشيستر سيتي ضيفه ليستر سيتي على ملعب الإتحاد في قمة من قمم مباريات الأسبوع الثامن عشر للبريميرليج يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت دبي، ويمكنكم التمتع بمشاهدة هذه القمة مباشرة وحصريا عبر قناة beIN SPORT 2HD.





بث مباشر مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي وفي العام الماضي حينما تواجه الفريقان في الدوري تمكن ليستر سيتي من الفوز في الدور الأول على مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ولكن في مباراة الدور الثاني فاز مانشيستر سيتي على ليستر سيتي بهدف نظيف وهي المباراة التي منحت مانشيستر سيتي لقب البطولة في الموسم الماضي.





مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي ترتيب الفريقين

مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي وفي هذا العام يقدم ليستر سيتي مشوارا مميزا وتمكن من خطف المركز الثاني من مانشيستر سيتي وربما ينافس ليفربول من بعيد، حيث يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما مانشيستر سيتي المُهتز والمُتراجع هذا الموسم يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.





مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي ويريد مانشيستر سيتي بقيادة جوارديولا تحقيق انتصار هام وتقليص الفارق مع ليستر سيتي لنقطة وحيدة، في موسم غير جيد بالمرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا.





بينما سيلعب ليستر سيتي بكل أوراقه الهجومية لمحاولة استغلال الحالة السيئة التي يعيشها مانشيستر سيتي وخطف فوز هام يقربه أكثر من ليفربول ويوسع الفارق بينه وبين السيتي إلى 7 نقاط.





وستكون المباراة نارية بكل تأكيد بين فريقين من أقوى الفرق على مستوى الهجوم في الدوري وكل فريق يريد الفوز ليرتفع في جدول الترتيب ولا سيما السيتي الذي يريد إنقاذ الموسم والإبقاء على طموحه في المنافسة، وكذلك ليستر سيتي الذي قطع شوطا هام ويريد أن يستمر في هذا الآداء ليشكل خطرا على المتصدر ليفربول.