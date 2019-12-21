الأهلي يعاقب ناشئيه على السقوط أمام الزمالك

اتخذ الجهاز الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 بقيادة أحمد سراج المدير الفني قرارًا تجاه لاعبيه عقب الهزيمة من الزمالك في بطولة الجمهورية.





وأبلغ سراج لاعبيه أنه تم فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق دون استثناء بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين نظيفين والتأكيد على عودة الالتزام خلال المباريات المقبلة.





وفاز فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2001، علي الاهلي بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة، علي ملعب الأهلي بمدينة نصر، بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين .





وأحرز هدفي الزمالك أحمد عيد من ضربة جزاء بالدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ويوسف مرعي بالدقيقة الثامنة والعشرين من نفس الشوط.





وتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما يمتلك الأهلي 34 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والهزيمة في 5 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً 32 هدفًا مقابل 13 هدفاً في مرماه





ويقود الفريق الأبيض فنيًا، أحمد عبدالمقصود مديرا فنيًا، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبدالرؤوف، وأيمن الطويل مدربًا للحراس ، ومحمود مغاوري إداريًا للفريق، وأحمد عصمت للأحمال والتأهيل.





فيما يضم الجهاز الفني للأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.