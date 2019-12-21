غدًا.. الأوبرا تحتفي بذكرى رحيل فريد الأطرش الـ 45

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذكرى الـ45 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، بإقامة حفل لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد على المسرح الكبير بالأوبرا.





ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من إبداعات الراحل فريد الأطرش، من أداء حسام حسنى وعصام محمود وأجفان ومحمود عبدالحميد ونهاد فتحى ووليد حيدر وعازف الناى محمود كمال.





جدير بالذكر أن فريد الأطرش يعد أحد أعظم المطربين والملحنين فى العالم ولقب بملك العود، وينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة فى جبل الدروز جنوب سوريا، وبدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبرى، وديع الصافى، نور الهدى ومحرم فؤاد.





وتوفى الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما.