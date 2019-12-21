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"9 قضايا تهريب".. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكن الإدارة العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهاد المعنية، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فلذلك أسفرت جهود الإدارات بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية
وتم ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مسدس خرز- عقاقير طبية- حقائب سفر ترولي- رولات ورق- وحداد إمداد الطاقة "باور بنك"- عدد يدوية- بروتين ذرة- زيت شيشة) بلغت إجمالي القيمة والتعويض (1،555،655 مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا).

في مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها
ضبط عدد (2) قضية بمضبوطات (بندقية خرطوش- 2 قطعة سلاح أبيض "خنجر").

في مجال الأمن العام
ضبط عدد (54) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين، تسول).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: 
ضبط عدد (1298) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: 
ضبط قضية تهريب مخدرات. 

في مجال تنفيذ الأحكام: 
تنفيذ عدد (261) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات":
ضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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