محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة "عنيك في عنينا"



وخلال زيارته لفعاليات القافلة، اطلع المحافظ على مسار عمل القافلة بداية من استقبال الأهالي من قرى النقعة والمركزية و22 و23 و24 و51 والأهالي من التجمعات القروية المجاورة، وتسجيلهم ثم توقيع الكشف الطبي عليهم في مجالات العيون المختلفة، ثم صرف الدواء لهم، وبالتوازي مع ذلك عمل مقاسات نظارات طبية للحالات التي يصف لهم الأطباء وتسجيل الحالات التي تحتاج إلى إجراء جراحات عيون تمهيدا لإجراءها في أقرب فرصة كل ذلك بالمجان تماما.



وأشاد المحافظ، بدور مؤسسة صناع الخير للتنمية ومبادرتها "عنيك في عنينا" في محاربة العمى على مستوى الجمهورية، والحرص على النزول للقرى الأشد احتياجا والتي من بينها قرى الحفير، التي تقام فيها قافلة اليوم، وبخاصة النقعة والمركزية، وباقي القرى المجاورة وتقديم خدمة متكاملة وذات جودة للأهالي في مجالات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما.



وأوضح أن نشاط صناع الخير الفاعل في مجال محاربة العمى، يكمل دور الدولة في مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالينا في كل شبر في محافظة الدقهلية ونحن نقدم كل الدعوة لمثل هذه جهود ولكل منظمات المجتمع المدني الجادة التي تهدف لخدمة المواطن.



وأكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن قافلة قرية الحفير، تم الإعداد لها لكي توقع الكشف في مجالات العيون المختلفة على أكثر من 900 مواطن من الأهالي ممن يعانون مشكلات صحية في مجال العيون وأن إقبال الأهالي على القافلة بهذا العدد الضخم على مدار ساعات، عملها يعكس مدى الثقة التي حظيت بها مبادرة "عنيك في عنينا" على مستوى الجمهورية، وبخاصة أن المبادرة نظمت عدد من القوافل الناجحة بقرى الدقهلية، ومن بينها قافلة، تم تنظيمها مؤخرا بقرية المحفوظة بمركز بلقاس.



ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة اتسع نشاط عملها جغرافيا في مجال محاربة العمي، أمس الجمعة، ليشمل بجانب إطلاق قافلة قرية الحفير بشمال مصر تنظيم قافلة موسعة بأقصى جنوب مصر للكشف في مجال العيون على أهالي قرية الحبيل مركز البياضية محافظ الأقصر، وأن "عنيك في عنينا" مستمرة في تقديم خدماتها النوعية في مجالات محاربة العملي للأهالي في القرى الأشد احتياجا في كل محافظات مصر حيث يتم التنسيق لتصل خدمات المبادرة إلى الأهالي في محافظة الوادي الجديد، من خلال تنظيم قافلة بقرية بولاق مركز الخارجة قريبا.

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى، التي أقيمت بقرية حفير شهاب الدين ببلقاس، وتنظمها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، وسط إقبال كثيف من الأهالي.