باحثة في العلوم السياسية: السيسي يعمل على تمكين الشباب



وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنها شاركت في حملات استرداد أراضي الدولة، منوهة بأن الرئيس وجه بأن يكون في كل لجنة عنصر من الشباب حتى يروا الوضع بأنفسهم.



وثمنت الباحثة في العلوم السياسية، توجه الدولة إلى القضاء على العشوائيات، معقبة: "شكل المناطق العشوائية بعد تغييرها مختلف تماما"، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على تأهيل الشباب قبل تمكينهم.



قالت ياسمين عادل، باحثة في العلوم السياسية، إن وضع الشباب والمرأة في مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختلف، حيث كان الرئيس واضحا منذ أول وهلة، أنه سيعمل على تمكين الشباب.