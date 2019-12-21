«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وآلافيس بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف رابط برشلونة يلا شوت ماتش برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ،يدخل الفريقين في مباراة قوية مساء اليوم السبت 21 ديسمبر لعام 2019 والتي تقام بين الفريقين ،حيث تلعب مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو الأفيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.





مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو آلافيس فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد ستة وثلاثون نقطة وبالتساوي في النقاط مع فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف ،علي الجانب الآخر ،فريق ديبورتيفو الأفيس في المركز الرابع عشر برصيد تسعة عشر نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن مراكز الهبوط الثلاثة.





مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو تشكيل برشلونة اليوم ضد ديبورتيفو آلافيس

من المحتمل أن يلعب أرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بالتشكيل التالي في مواجهة ديبورتيفو الأفيس اليوم في حراسة المرمى مارك أندرية تير شتيجن وفي خط الدفاع كل من نيكولاس سيميدو وجيرداد بيكيه ولينجليت وجوردي ألبا وفي خط الوسط كل من سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دى يونج وأرتور فيدال وفي خط الهجوم كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.





مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو تشكيل ديبورتيفو آلافيس اليوم ضد برشلونة

من المحتمل أن يلعب فريق ديبورتيفو الأفيس بالتشكيل التالي اليوم: في حراسة المرمى فيرناندو باتشيكو وفي خط الدفاع كل من روبين دوارتي – رودريجو إيلي – فيكتور لاجوارديا – تشيمو نافارو وفي خط الوسط كل من بورخا ساينز – مانو جارسيا – مبارك واكاسو وثلاثي خط هجوم مكون من أوليفر بوركي – لوكاس بيريز – أليكس فيدال.





مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو الجدير بالذكر أن برشلونة قد تعادل في المباراة الأخيرة مع الغريم التقليدي فريق ريال مدريد في الكلاسيكو بدون أهداف وحافظ الفريقين على الصدارة والوصافة، يريد برشلونة زيادة الفارق اليوم بالفوز على فريق الأفيس.





مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو الأفيس





6:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

5:00 مساءاً بتوقيت مصر.

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

5:00 مساءاً بتوقيت مملكة الأردن.

7:00 مساءاً بحسب ميقات دولة الإمارات.



