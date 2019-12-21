انطلاق فعاليات "نظف بلدك" بأسوان (صور)

انطلقت بمحافظة أسوان اليوم السبت، فعاليات حملة "نظف بلدك"، بإشراف نائبي المحافظ الدكتورة غاده يحيى والدكتور أحمد شعبان، بجانب المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة، ويحيى مصطفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والقطاعات ووسط مشاركة واسعة من العاملين بمشروع النظافة والشركة المتعاقد معها، فضلًا عن إدارتى الحدائق والبيئة.





جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الجماهيري الموسع الذى عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع ممثلى كافة فئات المجتمع الأسوانى وطوائفه من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية لمواجهة مشكلة النظافة العامة وإظهار الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقي.





ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الإسراع بالبدء فى إنطلاق منظومة النظافة الجديدة فى توقيت واحد بمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان لتحقيق التوازن المطلوب فى إضفاء الشكل الجمالى للمدينة السياحية بمختلف مناطقها وأحياؤها وهو الذى يتطلب مشاركة مجتمعية جادة من المجتمع المدنى ومراكز الشباب والمجلس القومى للمرأة والأحزاب والنقابات لتحقيق الاستدامة المطلوبة للحفاظ على مكتسبات حملة "نظف بلدك" على مدار يومى السبت والأحد حتى نتمكنمن خلق بيئة نظافة وتوفير أجواء جمالية وحضارية للمواطن الأسوانى يشعر من خلالها بآدميته الحقيقة.





وقال: حرصنا بأن يتم تقسيم المناطق إلى مربعات سكنية حتى تشمل كافة المناطق والأحياء لتستهدف خطة تنفيذ الأعمال فى يومها الأول تشمل مناطق حى غرب وحى جنوب، وفى اليوم الثانى تشمل مناطق حى شرق وحى الصداقة الجديدة ليعقبذلك تطبيقها مرحليًا على باقى مدن ومراكز المحافظة، وبالتزامن مع حملة النظافة سيتم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومواقف التوك توك العشوائية والتجميل والتشجير لتكونهناك منظومة تطوير شاملة فى الشارع الأسواني.





وأشارت المهندسة سعاد كرمى إلى أنه يشارك فى أعمال المبادرة كافة المعدات والأدوات والمستلزمات والأفراد التابعينلمدن ومراكز المحافظة الأخرى لسرعة الإنجاز في تحقيق المستهدف.



