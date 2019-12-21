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انطلاق فعاليات "نظف بلدك" بأسوان (صور)
السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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فتح الله رضوان
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انطلقت بمحافظة أسوان اليوم السبت، فعاليات حملة "نظف بلدك"، بإشراف نائبي المحافظ الدكتورة غاده يحيى والدكتور أحمد شعبان، بجانب المهندسة سعاد كرمى مدير عام البيئة، ويحيى مصطفى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والقطاعات ووسط مشاركة واسعة من العاملين بمشروع النظافة والشركة المتعاقد معها، فضلًا عن إدارتى الحدائق والبيئة.
جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الجماهيري الموسع الذى عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع ممثلى كافة فئات المجتمع الأسوانى وطوائفه من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية لمواجهة مشكلة النظافة العامة وإظهار الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقي.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الإسراع بالبدء فى إنطلاق منظومة النظافة الجديدة فى توقيت واحد بمختلف المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان لتحقيق التوازن المطلوب فى إضفاء الشكل الجمالى للمدينة السياحية بمختلف مناطقها وأحياؤها وهو الذى يتطلب مشاركة مجتمعية جادة من المجتمع المدنى ومراكز الشباب والمجلس القومى للمرأة والأحزاب والنقابات لتحقيق الاستدامة المطلوبة للحفاظ على مكتسبات حملة "نظف بلدك" على مدار يومى السبت والأحد حتى نتمكنمن خلق بيئة نظافة وتوفير أجواء جمالية وحضارية للمواطن الأسوانى يشعر من خلالها بآدميته الحقيقة.
وقال: حرصنا بأن يتم تقسيم المناطق إلى مربعات سكنية حتى تشمل كافة المناطق والأحياء لتستهدف خطة تنفيذ الأعمال فى يومها الأول تشمل مناطق حى غرب وحى جنوب، وفى اليوم الثانى تشمل مناطق حى شرق وحى الصداقة الجديدة ليعقبذلك تطبيقها مرحليًا على باقى مدن ومراكز المحافظة، وبالتزامن مع حملة النظافة سيتم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومواقف التوك توك العشوائية والتجميل والتشجير لتكونهناك منظومة تطوير شاملة فى الشارع الأسواني.
وأشارت المهندسة سعاد كرمى إلى أنه يشارك فى أعمال المبادرة كافة المعدات والأدوات والمستلزمات والأفراد التابعينلمدن ومراكز المحافظة الأخرى لسرعة الإنجاز في تحقيق المستهدف.
وتتضمن أعمال النظافة تنفيذ كنس وجرد ورفع التراكمات وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء بالمدينة، ومديرى ومشرفى مشروع النظافة بالوحدة المحلية والشركة، وقد تم توزيع العمالة بالأدوات والمعدات على المناطق التى تم تقسيمها حسب الحاجة بدءًا من الشارع الرئيسى وحتى نهاية المنطقة على أن يتم رفعكافة تراكمات القمامة والمخلفات إلى المقالب العمومية التابعة للوحدة المحلية، لافتة إلى أنه بالنسبة لمناطق حى غرب فإنها تشمل ميدان كلية الهندسة وموقف الأقاليم والمدخل الشمالى حتى ميدان الحزيرة، بجانب منطقة أطلس ووسط البلد، والبركة وشرق البندر، بالإضافة إلى ميدان الجيش وسوق الخميس ومنطقة جبل تقوق حتى مدينة ناصر، علاوة على جزيرة أسوان، أما مناطق حى جنوب فإنها تشمل منطقة حى خالد بن الوليد وخلف عمارات التأمين، ونجع المحطة والمنشية حتى مسجد الفاروق وعزبة العسكروالطيباب والكششاب والماستود وعزبة شنودة والرضوانية حتى عمارات التجاريين والعقاد وإمتداد العقاد وخلف الصالة المغطاة ومخازن شاى العروسة والسد العالى شرق وغرب سهيل والمحمودية والشيخ هارون وعزبة الحدود وجزر سهيل وعواض وتنقار، وتابعت سعاد كرمى بأن مناطق اليوم الثانى تشمل نطاق حى شرق على تنفيذ أعمال النظافة بشارعالحديد والصلب ومنطقة كيما والعزب ومنطقة الذيداب وطريق السماد وأحمد ماهر والأولىبالرعاية والتطبيقين، بجانب منطقة المطحن والكوبرى والحكروب وخور عواضة والناصرية والسيل الريفى والسيل الجديد، بينما تشمل الأماكن المستهدفة بنطاق حى الصداقة الجديدة الشارع الرئيسى وبين العمارات السكنية والإسكان الإقتصادى وعمارات الأوقاف ومنطقة الجزيرة.
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