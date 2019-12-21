تفاصيل "ملئ الفراغات" لزيادة الإنتاج الحيواني بالبحيرة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على النهوض بأصحاب التربية المنزلية وأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة لسد العجز في تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان والتوسع الرأسي فى الإنتاج ورفع الحالة الاقتصادية للمربين.





وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم عقد اجتماعا برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بخصوص مشروع ملئ الفراغات، وقامت بالتنبيه على كل مدير إدارة بيطرية أو زراعية ومدير الإنتاج الحيوانى بكل مركز من مراكز المحافظة، بعمل ندوات ولقاءات مع المربين وأصحاب التربية المنزلية، أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، عن تشجيع الدولة لهم لاقتناء عجلات عشار مستوردة ثنائية الغرض لإنتاج كل من اللبن واللحم ذات القدرة على تحمل الظروف المناخية وذات العائد الاقتصادي الجيد سواء فى كمية إنتاج اللبن اليومى أو لتسمين النتاج من ولاداتها الذكور.





وأضاف "الزواوي" أنه تم وضع عدد من الشروط فيما يخص التربية المنزلية، أولها تصريح مزاولة نشاط، سن المتقدم لا يقل عن 23 ولا يزيد عن 65 سنة، إيصال مرافق، توقيع المتقدم بأنه ليس لديه أية مشاكل مالية أو تعثرات مع البنوك، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وللضامن، أما بالنسبة للمتقدمين من المزارع الصغيرة والمتوسطة، فيتطلب ذلك ترخيص تشغيل للمزارع الصغيرة أو المتوسطة، صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم، صورة البطاقة للضامن على أن لا يقل سن المتقدم عن 23 سنه ولا يزيد عن 65 سنه، صورة عقد التمليك أو الإيجار للمزرعة، توقيع المتقدم على إقرار بأنه ليس لديه أية مشاكل مع اى من البنوك المصرية، وصورة البطاقة الضريبية.





وفي حالة عدم وجود تصريح مزاولة نشاط أو ترخيص تشغيل يتقدم فى الحال بطلب للسعى فى إجراءات اى منهما حسب ظروف التربية ليتم السير بالتوازي فى الإجراءات اللازمة واستكمال الحصول على تصريح مزاولة النشاط أو ترخيص التشغيل لتوضع ضمن مستندات التقدم حيث لا يتم إرسال المستندات إلا بعد اكتمالها، وعند إجراء المعاينات اللازمة للتربية المنزلية أو المنزرعة صغيرة أو متوسطة يجب إثبات ما بها من حيوانات وضرورة ترقيم الحيوانات الموجودة أثناء المعاينة بالرقم القومى ان لم تكن مرقمة أو استكمال ترقيم الحيوانات الغير مرقمة.





وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أنه وفق خطة الوزارة فى المرحلة الحالية تقدم الطلبات فقط للحيوانات المستوردة عجلات عشار حيث سيتم تسليم العجلات العشار بعد وصولها من الخارج واكتمال فترة الحجر البيطرى لها إضافة إلى أن عمر العشر يتراوح من أربعة أشهر إلى سبعة أشهر، وسيكون كل من مدير الإدارة الزراعية ومدير الإنتاج الحيوانى ومدير الإدارة البيطرية مسؤلين عن إجراء المتابعات وتسجيل البيانات بعد استلام المربين لحيواناتهم فى نطاق مراكزهم وسيخصص حافز مادى لهم والمشرفين عليهم ووفق القرار الوزاري، حيث يتم إرسال نتائج المتابعات من خلال مديرو العموم "الزراعة والبيطري" إلى وزارة الزراعة بشأن تغذية مركز قواعد البيانات الخاصة بمشروع ملئ الفراغات "مرفق نموذج المتابعات"، كما ستخضع كل هذه العمليات لرقابة مركزية من وزارة الزراعة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختلفة، وأن فرص التمويل المتاحة شراء رؤوس إناث عجلات أبقار مستورده وشراء معدات محالب أليه "كاريلو" فردى أو زوجى أو محالب آلية وتمويل لشراء معدات مركز تجميع ألبان وتمويل لشراء وحدات تصنيع ألبان ومنتجاتها وتمويل لشراء سيارات مجهزة بمبردات وتمويل لشراء جرش وخلط الأعلاف، كما ان التمويل بعائد 5% سنوى بسيط متناقص بدون عمولة فى إطار مبادرة البنك المركزى.





ونظرا لاعتدال الطقس ومناسبته خلال تلك الفترة يتم التركيز وبشدة على التوعية وتجميع طلبات المستفيدين المستوفاة بعد مناقشتها باللجنة الفرعية مع إخطار نائب وزير الزراعة بتاريخ انعقاد تلك اللجنة مسبقا بتاريخ انعقاد اللجنة، وذلك بعد تجميع الطلبات الواردة من المحافظات ومناقشاتها مع البنوك المختلفة والمشتركة مع وزارة الزراعة واعتماد مبالغ التمويل سيتم تكليف الشركات المتخصصة والمتعاقدة مع وزارة الزراعة أيضا بالسير قدما فى إجراءات الاستيراد عند اكتمال العدد لشحنة مركب 2000 رأس حتى يتم تخفيض السعر الاجمالى للرأس لذا وجب السير بوتيرة سريعة وعدم البطء فى اى من الإجراءات.





وتستهدف الدولة عمل تنمية من خلال التوسع الرأسى فى الإنتاج وذلك من خلال استيراد عجلات عشار لإنتاج الألبان وعجلات عشار ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وسيتم تحفيز وتكريم المحافظات التى ساهمت بشكل مميز فى تحقيق الخطة وذلك وفق قواعد تقييم موضوعية وعلمية.



