Advertisements
Advertisements
Advertisements

آليات عسكرية تركية تدخل إدلب السورية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
Advertisements
آليات عسكرية تركية
آليات عسكرية تركية
Advertisements

دخلت عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية، الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أعلن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وقال المرصد السوري، إن 9 أرتال على الأقل دخلت عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، حيث يتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي.

 

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه، فيما إذا كانت لحماية النقاط التركية مع اقتراب المعارك من البعض منها، أم أن هناك اتفاقاً لانتشارها بمنطقة ما جنوب شرقي إدلب.

 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون، تحاول استعادة العلاقات مع تركيا وسط الجدل الأخير حول قاعدة إنجيرليك الجوية وكوريتشيك رادار ستاتيو، وسط تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق المجمعات إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدمًا بفرض عقوبات على بلده.

 

صرح مصدر في البنتاجون، بأن: "نعتبر أن وضع قواتنا في تركيا هو رمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل والمساعدة في الدفاع عن تركيا - حليفنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي".

 

فرضت واشنطن من قبل عقوبات على الحكومة التركية مرة أخرى في أكتوبر، بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 وعملية أنقرة في شمال سوريا ضد المتشددين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ولكن في وقت لاحق ألغتهم، عندما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

 

تصاعدت التوترات بين الحلفاء بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن معاقبة تركيا من خلال قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات في 11 ديسمبر. إذا أقر مجلس الشيوخ التشريع ووقعه الرئيس، فقد يؤدي ذلك إلى تجميد الأصول التركية وقيود التأشيرات والوصول المحدود إلى الائتمان.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا ادلب السورية ادلب آليات عسكرية تركية

أخبار تهمك

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"تدريب المنشقين والتدخل العسكري".. تفاصيل تكشف نية الاحتلال التركي في سوريا

دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

تركيا ترسل المزيد من الأرتال العسكرية للشمال السوري

وزير الخارجية السوري: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب

مقتل 8 من قوات النظام السوري بهجمات في ريف حماة

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريفي إدلب ومعرة النعمان

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status