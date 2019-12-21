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من بورسعيد.. "سعفان" يطلق مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وبدأت فعاليات المبادرة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة عدد من آيات القرآن الكريم.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 556 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة .

كما يشهد توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة ، فضلا عن توزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول في أغسطس الماضي.
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