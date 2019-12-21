اسعار مواد البناء اليوم السبت 21-12-2019.. الحديد والأسمنت يستقران





أسعار مواد البناء اليوم





استقرت اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 21-12-2019، وتحافظ أسعار مواد البناء على حالة الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بعد اخر ارتفاع شهدته اسعار الحديد والاسمنت، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في مصر

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، وسجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، بينما سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.



