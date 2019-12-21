Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول LIVERPOOL

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم بث مباشر ليفربول وفلامنجو عبر الفجر الرياضي سيكون المدرب البرتغالي جورجي خيسوس عقبة أساسية أمام ليفربول الإنجليزي الباحث عن التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى، عندما يضع خبرته الأوروبية على رأس الإدارة الفنية لفلامنجو البرازيلي، في مواجهة الألماني يورجن كلوب.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو ستكون المباراة التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي في الدوحة السبت، اختبارا بين مدربين لكل منهما فلسفته ومقاربته، لكن القاسم المشترك بينهما هو التأثير الإيجابي الذي حققه كل منهما على فريقه، وإن بفترات متفاوتة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو فالألماني أعاد بناء ليفربول بشكل تدريجي منذ توليه مهامه عام 2015، وأوصله في الموسم الماضي الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، ويضعه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى أمام فرصة تتويج في الدوري الإنجليزي، طال انتظاره لثلاثة عقود.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو في المقابل، كان لخيسوس أثر أسرع على الفريق البرازيلي الذي تولى تدريبه في يونيو الماضي، اذ قاده خلال الأشهر الماضية الى لقبي الدوري البرازيلي للمرة السادسة والأولى منذ 2009، ولقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1981.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو الليفر يعول على مهارات نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، واستغلال التشجيع الجماهيري الكبير الذي يلاقيه صلاح في بلد عربي تقام به البطولة، وهذا ما تحدث عنه كلوب صراحة أكثر من مرة منذ وصوله إلى قطر.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | موعد مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية
تقام مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | ملعب مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية
تقام مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة عاصمة قطر.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | تذاع مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية على قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1، والكاس 3 إتش دي، والكاس 6 إتش دي.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو | معلق مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

يعلق على مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية كل من خليل البلوشي وأحمد الطيب وحفيظ دراجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو مشاهدة مباراة ليف ليفربول وفلامنجو ليفربول بث مباشر ليفربول

أخبار تهمك

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

كورة جول PLUS مشاهدة مباراة ليفربول نيوكاسل يونايتد بث مباشر أونلاين YALLA KORA محمد صلاح FIL GOAL

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

كورة "يلا شوت ديربي" «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT صلاح

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول liverpool vs brighton live

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status