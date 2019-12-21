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"انطوائي ومنعزل".. قرار من النيابة بشأن "منتحر السلام"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
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النيابة العامة
النيابة العامة
داليا عادل
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قررت نيابة السلام، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي شنقًا داخل غرفته، بمدينة السلام، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المنتحر هو طالب بالصف الثاني الثانوي ويعاني من أزمة نفسية منذ فترة جعلته قليل الاختلاط بالآخرين وانطوائي، ويجلس بمفرده طوال الوقت حتى تفاجأ أهله بانتحاره شنقًا في غرفة نومه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول من والد الطالب يفيد بالعثور على نجله مشنوقًا داخل غرفة نومه بمحل سكنهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

منتحر السلام انتحار النيابة السلام

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