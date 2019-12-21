محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 63.



ويشارك وزير المالية، في الندوة التثقيفية "مصر أمانة بين إيديك" وذلك بالمركز الثقافي بالمحافظة، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والعمال.



وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل صباح أمس الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، وأدوا صلاة الجمعة بمسجد السلام.