Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوريا الشمالية: "الإدعاءات الخبيثة" لواشنطن ستؤدي إلى تفاقم التوترات بشبه الجزيرة الكورية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية، أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لاعتراضها سجلها في مجال حقوق الانسان اليوم السبت قائلة ان "الكلمات الخبيثة" لواشنطن ستؤدي فقط الى تفاقم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان الوكالة الوطنية لكوت ديفوار، المنسوب إلى متحدث باسم وزارة الخارجية، من أنه إذا تجرأت الولايات المتحدة على التعامل مع نظام الحكم في الشمال من خلال الإشارة إلى مشاكل حقوق الإنسان، فإن ذلك "سوف يجعلها تدفع الثمن غاليًا".

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء انتهاكات كوريا الشمالية "المستمرة والمستمرة" لحقوق الإنسان في قرار سنوي برعاية عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة، وهو ما رفضه مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة.

ويعد بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية هو الأول من نوعه منذ حث المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، وبيونغ يانغ علنًا يوم الاثنين على العودة إلى المحادثات. لم يكن هناك استجابة مباشرة من كوريا الشمالية لدخول بيجون.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، يوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف دبلوماسيتها مع كوريا الشمالية، حيث يتجه عقارب الساعة إلى الموعد النهائي المعلن لكوريا الشمالية في نهاية العام لتقديم تنازلات أمريكية جديدة في المحادثات حول ترسانتها النووية.

وقد دعت كوريا الشمالية مرارًا وتكرارًا الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياستها العدائية" قبل إجراء مزيد من المحادثات.

ولكن التوتر تصاعد في الأسابيع الأخيرة حيث أجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وشنت حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول بعض الخبراء إن الدولة المنعزلة ربما تستعد لاختبار صاروخي عابر للقارات يمكن أن يعيده إلى طريق المواجهة مع الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن كوريا الشمالية الادعاءات الخبيثة

أخبار تهمك

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية: واشنطن السبب في تفاقم الوضع السياسي بشبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد انهارت

كوريا الشمالية توقف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في السويد

كوريا الشمالية ترفض العرض الأمريكي لمحادثات ديسمبر

اليابان للولايات المتحدة: "لا يمكن لأحد أن يكون متفائلًا بشأن كوريا الشمالية"

واشنطن وسيول تؤجلان التدريبات العسكرية لدعم "السلام" بكوريا الشمالية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status