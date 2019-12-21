يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار BE INSPORT رابط ماتش ليفربول ON

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السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم السبت 21-20-219، حيث يسدل مساء غد السبت الستار على بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر على مدار أسبوعين، حيث يتحدد على ستاد خليفة الدولي من هو النادي بطل العالم لنسخة 2019 ووصيفه وصاحب الميدالية البرونزية كذلك.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو ونعرض لكم في هذا التقرير عددا من المعلومات الهامة عن مباراة ليفربول الإنجليزي بطل قارة أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، ويأتي في مقدمتها موعد المباراة والقنوات الناقلة.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو في مباراة مثيرة، ليلة الأربعاء الماضي، تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من خطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بأقدام نجمه البرازيلي روبرتو فرمينو، وذلك بعد الفوز (2-1) على نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في نصف نهائي البطولة المقامة في دولة قطر. أما فريق فلامنجو البرازيلي فقد تغلب على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو ويطلق حكم مباراة نهائي مونديال الأندية، صافرة بداية “المباراة النهائية” على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد السبت 21 ديسمبر 2019 بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف بتوقيت السعودية).

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية، فمن المقرر أن يتمتع الجميع بمشاهدتها، حيث ستنقلها قناة مفتوحة وأخرى مشفرة، القناة المفتوحة الناقلة للمباراة سوف تكون قناة الكأس الثالثة، أما القناة المشفرة فسوف تكون قناة bein sports HD1.

“النايل سات – 11919 استقطاب افقي – معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4 – علي القمر العرب سات – تردد القناة 12245 استقطاب عمودي – معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4”.
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