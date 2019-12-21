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مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث بالإسماعيلية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
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حادث
حادث
الفجر | محافظات
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لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح، وذلك إثر حادث تصادم " تروسيكل مع دراجة بخارية علي طريق الإسماعيلية ـ السويس أمام منطقة أبوسلطان طريق الترعة دائرة مركز فايد.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم "تروسيكل مع دراجة بخارية" بدون لوحات معدنية على طريق "الإسماعيلية-السويس" أمام منطقة أبوسلطان دائرة مركز فايد، ما أسفر عن مصرع المدعو، محمد رمضان حسن 27 عامًا، سائق مقيم أبوسطان دائرة المركز، بينما أصيب كلا من، محمد رضا فهمي 16 عاما، ومحمد السيد محمود 17 عامًا، وعاصم عبد الحليم مجدي 17 عامًا.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة ذات المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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