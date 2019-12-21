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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وفلامينجو LIVERPOOL VS FLAMENGO بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش NOW beIN SPORT

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وفلامينجو بث مباشر ليفربول وفلامينجو عبر الفجر الرياضي يبحث ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وفلامنجو البرازيلي عن نهاية مثالية لعامهما 2019 الحافل عندما يلتقى الفريقان غدا بملعب "خليفة" الدولى فى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى قطر.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو اليوم وفلامينجو بث مباشر ليفربول وفلامينجو عبر الفجر الرياضي

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو | موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة ليفربول ضد فلامنجو فى السابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

حجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى ليفربول لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية"، والدوري البرازيلي.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وفلامينجو بث مباشر ليفربول وفلامينجو عبر الفجر الرياضي وتعقد جماهير ليفربول آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.

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