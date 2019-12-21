رئيس جامعة بورسعيد السابق: تدريب طلاب التعليم الفني بمقابل



وأشار "علم الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم استحداث أقسام جديدة في كلية الهندسة وبرامج تدريبية لطلاب التعليم الفني، حيث أن من حق الطالب أن يلتحق بالجامعة حال حصوله على مجموع عالي في مدرسة التعليم الفني.



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد السابق، أنه يدرس لطلاب التعليم الفني الذين يلتحقون بكلية الهندسة، ومستواهم جيد للغاية، ويحصدون المراكز الأولى في كلية الهندسة، حيث يكون لديهم خبرة في التعليم الفني.



قال الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد السابق، إنه يتم تدريب طلاب التعليم الفني في المنطقتين الصناعتين بالمحافظة، ويحصلون على مقابل مادي مقابل عملهم.