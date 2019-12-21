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رئيس"قناة السويس": توقيع عقد تشغيل محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 600 متر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة التزمت بوعدها مع القيادة السياسية في إنهاء بعض العقود الخاصة بمشروعات المنطقة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما تم مع التحالف العالمي تويوتا تسوشو وبولوريه الفرنسية وإن واي كيه لاين والتوقيع على العقد النهائي لإقامة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 600 متر بالأرصفة الغربية الجديدة بميناء شرق بورسعيد والتي يبلغ إجمالي طولها 2 كيلومتر.

وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تشغيل المحطة واستلام التحالف العالمي للرصيف سيتم عقب اعتماد مجلسي الوزراء والنواب للعقد النهائي بين الهيئة والتحالف.

وأشار رئيس الهيئة إلى استلام المنطقة الاقتصادية الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول 8 كيلومتر والتي نفذت من خلال شركات مقاولات مصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية وبالتعاون مع هيئة قناة السويس.

يذكر أن عائدات قناة السويس، ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار .

وأوضحت الإحصائيات، أنه انعكس بدوره علي العائدات خلال شهر أكتوبر 2019، وقالت إن هذا الشهر حقق ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري.


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