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"ربطت رقبتها وشنقت نفسها".. التحريات تكشف أسباب انتحار طالبة بقنا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أقدمت طالبة، على الانتحار شنقًا بعد أن قامت بربط عنقها بحبل داخل غرفتها في قرية العمرة، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وشنقت نفسها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، يفيد مصرع "آية. ا"، 16 عاما، طالبة، بعد أن قامت بربط حبل داخل غرفتها في مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وشنقت نفسها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، أن الطالبة كانت تمر بأزمة نفسية سيئة، جعلتها تقبل على الانتحار.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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