Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته قبل مواجهة الجزائر غدا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
منتخب مصر الكرة النسائية
منتخب مصر الكرة النسائية
الفجر الرياضي
Advertisements
أدى المنتخب المصري لكرة القدم النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأول أمس عقب وصول بعثة المنتخب لدولة الجزائر برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية .

وخاض منتخبنا الوطني مرانه على الملعب المخصص للتدريبات استعدادا لمواجهة محاربو الصحراء غدا الأحد في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية .

 واستمر مران المنتخب لمدة 45 دقيقة واكتفي الجهاز الفني بأداء تدريبات بدنية خفيفة لفك العضلات تحت إشراف عصام عمر مخطط الاحمال بعد رحلة السفر الشاقة التي استغرقت أربع ساعات . 

وشارك في المران جميع اللاعبات ودخلت نادين غازى وليلى شريف في التدريبات الجماعية بعد التأكد من التعافي من الإصابة بينما استمرت  فرح سمير حارسة المرمى في أداء التدريبات التأهيلية لاصابتها بشد في العضلة الضامة ومن المنتظر أن تشارك في التدريبات الجماعية غدا والتأكد من سلامتها من أجل تحديد إمكانية مشاركتها في مباراة الافتتاح أمام الجزائر غدا الأحد من عدمه .

وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبات بالفيديو تتناول خلالها مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام كفر سعد وشرح الأخطاء لعدم تكرارها وأهم الإيجابيات في المباراة .

كما تعقد اللجنة المنظمة اجتماع فني لجميع مندوبي الفرق المشاركة لشرح تفاصيل البطولة والمباريات 

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مرانه اليوم علي ملعب المباراة الدار البيضاء في الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر استعدادا لمواجهة محاربو الصحراء غدا .
Advertisements

أخبار تهمك

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status