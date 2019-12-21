منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته قبل مواجهة الجزائر غدا

أدى المنتخب المصري لكرة القدم النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأول أمس عقب وصول بعثة المنتخب لدولة الجزائر برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية .





وخاض منتخبنا الوطني مرانه على الملعب المخصص للتدريبات استعدادا لمواجهة محاربو الصحراء غدا الأحد في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية .





واستمر مران المنتخب لمدة 45 دقيقة واكتفي الجهاز الفني بأداء تدريبات بدنية خفيفة لفك العضلات تحت إشراف عصام عمر مخطط الاحمال بعد رحلة السفر الشاقة التي استغرقت أربع ساعات .





وشارك في المران جميع اللاعبات ودخلت نادين غازى وليلى شريف في التدريبات الجماعية بعد التأكد من التعافي من الإصابة بينما استمرت فرح سمير حارسة المرمى في أداء التدريبات التأهيلية لاصابتها بشد في العضلة الضامة ومن المنتظر أن تشارك في التدريبات الجماعية غدا والتأكد من سلامتها من أجل تحديد إمكانية مشاركتها في مباراة الافتتاح أمام الجزائر غدا الأحد من عدمه .





وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبات بالفيديو تتناول خلالها مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام كفر سعد وشرح الأخطاء لعدم تكرارها وأهم الإيجابيات في المباراة .





كما تعقد اللجنة المنظمة اجتماع فني لجميع مندوبي الفرق المشاركة لشرح تفاصيل البطولة والمباريات



