"عودة الأمطار".. "الأرصاد" تحذر من طقس منتصف الأسبوع



وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية هو سبب تكون الشبورة المائية، موضحا أنه يسود طقس مستقر منذ اليوم وحتى الإثنين المقبل.



وأضافت أنه سيسود طقس دافىء نهارًا، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، منوهة بأن هناك 10 درجات فرق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى.



ونوهت بأنه اعتبارًا من يوم الإثنين سنشهد أمطار على السواحل الشمالية، وستمتد الثلاثاء إلى الوجه البحري والقاهرة.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة المؤثرة علينا هذه الأيام، وستستمر هذه الظاهرة حتى الإثنين المقبل.