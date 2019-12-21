بملابس رياضية.. منة فضالي تتألق بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة الشابة منة فضالي، متابعيها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صباحيه جذابة مرتدية ملابس رياضيه باللون الأزرق.



وقامت بالتعليق على الصور قائلة: " صباح جميل..من أفضل مكان علي الأطلاق أسوان".



وحازت الصور علي تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها، وسحر مدينه أسوان.



مُشاركة منة في "رحيل زهرة"



والجدير بالذكر أنَّ منة أعلنت مؤخرًا عن مشاركتها في مسلسل "رحيل زهرة"، والمسلسل بطولة منة فضالي،حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، ومن إخراج حسني صالح، إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر يناير القادم.



مسلسل"مقابله مع السيد ادم"



وتشارك الفنانة منة فضالي في الدراما السورية لأول مره من خلال مسلسل مقابله مع السيد أدم، والمسلسل من بطوله غسان مسعود و محمد الأحمد، وتدور أحداثه حول قضيه التجاره بالأعضاء البشرية وتتوالي الاحداث في هذا السياق.



مُشاركة منة فضالي في "قيد عائلي٢"



يُشار أن منة شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلى"، وحققت من خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل،إخراج تامر حمزة، بطولةعزت العلايلي ، نضال الشافعي،ميرنا وليد، دينا فؤاد، صلاح عبد الله ،ميرهان حسين، بوسي، ميرفت أمين.



