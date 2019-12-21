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نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم To All The Boys I've Loved 2

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي لفيلمها الرومانسي الناجح To All The Boys I've Loved Before، في جزءه الثاني.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته نجوم نتفليكس الشباب، لانا كوندور ونواه سينتنيو.

ويطرح الجزء الثاني الجديد من الفيلم بعنوان To All The Boys: P.S. I Still Love You، ويستكمل القصة الرومانسية التي بدأت في جزءه الأول.

ودارت أحداث قصة الفيلم حول فتاة منطوية، قامت بكتابة خطابات رومانسية لعدد من الشباب تعترف بها بحبها لهم في مراحل مختلفة من حياتها، ولم تقم بإرسال أي من هذه الخطابات واحتفظت بها لنفسها.

وحتى فوجئت بأن شقيقتها الصغرى أرسلت الخطابات جميعها لكل الشباب التي كتبت لاجلهم، وتواجه الفتاة التي تجسدها "لانا" في الفيلم، مواقف تغير من حياتها للأبد نتيجة لذلك.
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