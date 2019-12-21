خواكين فينيكس يبدأ تصوير فيلم جديد بنيويورك



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات لفينيكس من موقع تصوير فيلمه، حيث ظهر يركض بأحد مشاهده، وعلى ما يبدوا ستدور أحداثه في اطار اجتماعي.



يأتي ذلك بعد أن أعلن موقع التقييمات السينمائية الشهير، IMBD عن اختياره لفيلم خواكين فينيكس الجديد "جوكر" ليكون أفضل فيلم يطرح في عام 2019.



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، بعد حصد الفيلم لأعلى نسبة تصويت من الخبراء المسئولين على تقييم الأعمال السينمائية المطروحة حديثا.



وكان قد حصد فيلم جوكر للنجم خواكين فينيكس، جائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الماضية، كما حصد العديد من الترشيحات لجوائز هامة من جوائز جولدن جلوبز.



وسبق أن كشفت مجلة هوليوود ريبورتر عن بدء التحضير رسميا لجزء جديد من فيلم جوكر بعد النجاح الذي حققه النجم خواكين فينيكس ووصول إيرادات الفيلم لأكثر من مليار.



وعلمت المجلة أن شركة إنتاج الفيلم ورنور بروز، منحت الضوء الأخضر لمخرج الجزء الأول، تود فيليبس، ليبدأ التحضير للجزء الجديد مع النجم خواكين فينيكس.



بدأ النجم الكبير خواكين فينيكس تصوير عمل سينمائي جديد بمدينة نيويورك، حيث شوهد بموقع تصوير خارجي، بعد أن استدر وزنه السابق، وقام بنمو لحيته.