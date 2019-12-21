مقتل "أبو البنات" بطريقة مأساوية في دمياط

وقام فريق طبي بمحاولة علاجه وانعاش القلب ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.



وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الجثمان، وأخذ أقوال الشهود، وتم تشكيل فريق أمني لضبط الجاني، وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها.



استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، محمد محمود حامد رضوان، ابن قرية كفر المنازلة بكفر سعد، أب لثلاث بنات، مصاب بطعنة نافذة بعد طعنه على يد آخر بقريته، حيث دخل المستشفى في حالة صحية متدهورة.