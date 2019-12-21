الأهلي يختبر فتحي وربيعة طبيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز مساء الخميس الماضي على الإسماعيلي بهدف نظيف، لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات.



ومن المقرر أن يخضع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر لاختبار طبي قبل انطلاق مران اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمها بسبب إصابته في الركبة.



وكان فتحي قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود، والتي أجبرته على الغياب في مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.



وسيحدد الاختبار الطبي موقف فتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية أو استكمال البرنامج التأهيلي الذي ينفذه.



كما يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر لفحص طبي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في المران من عدمها، رغم تأكيد خالد محمود طبيب الفريق على أن إصابة اللاعب التي تعرض لها في العضلة الخلفية ليست مقلقة.



وغادر ربيعة مباراة الأهلي الماضية أمام الإسماعيلي في الدقيقة 64 متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.



ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.