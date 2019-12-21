تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس

يستقبل برشلونة نظيرة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويسعى برشلونة لإكرام ضيافة ألافيس والاستمرار في صدارة ترتيب الليجا، حيث يتفوق على ملاحقه وغريمه ريال مدريد بفارق الأهداف.





واستقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-



حراسة المرمى : تير شتيجين



خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا



خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - فرانكي دي يونج



خط الهجوم : لويس سواريز - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.