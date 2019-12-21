قناة مفتوحة | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو Liverpool vs. Flamengo live stream: FIFA Club World Cup final

تابع لايف مباراة ليفربول وفلامينغو مباشر، حيث يدخل فريق فلامينغو مباراته المقبلة أمام نظيره فريق ليفربول، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق فلامينغو في المباراة القادمة نظيره فريق أتلتيكو بارانينسي في بطولة كأس السوبر البرازيلي.





وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق فلامينغو مضيفه فريق جونيور الكولومبي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وفي المباراة التي تليها، سوف يخوض فريق فلامينغو مباراته الثانية في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق فلامينغو مضيفه فريق إندبنديتي الأرجنتيني في بطولة كوبا ليبرتادوريس.





وكان فريق فلامينغو قد نجح في الفوز بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس في العام الحالي 2019، بعدما حقق الانتصار في المباراة النهائية على حساب فريق ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.