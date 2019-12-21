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التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
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تشيلسي وتوتنهام
تشيلسي وتوتنهام
حسن شحاتة
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيسلي ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب توتنهام الجديد، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى الفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام، لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية مع جوزيه مورينيو في بطولة الدوري، من أجل الإقتراب من الدخول في المربع الذهبي، لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

بينما يتطلع نادي تشيلسي، لإستعادة نغمة الإنتصارات مجددًا، لمصالحة جماهيره خاصة في ظل تعرض الفريق للخسارة في أخر جولتين، ليصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع الذي يحتله حاليًا.

ومن المنتظر أن يدخل توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مباراة البلوز بالرباعي الهجومي: سون، وديلي آلي، ولوكاس مورا، أمامهم هاري كين.

التشكيل المتوقع لنادي توتنهام:

في حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

في الدفاع: يان فيرتونخين – دافينسون سانشيز – توبي الديرفيريلد – سيرجي اورييه.
في الوسط: إيريك داير – موسى سيسوكو – هيونج مين سون – ديلي ألي – لوكاس مورا.
في الهجوم: هاري كين.

بينما من المتوقع أن يدفع فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.
في الدفاع: رييس جاميس – أنتونيو روديجر – كورت زوما – إميرسون بالميري.
في الوسط: نجولو كانتي – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش.
في الهجوم: ويليان – تامي أبراهام – كريستيان بوليسيتش.
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