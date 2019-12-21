سيلين ديون تتعرض للسخرية بسبب صورتها مع شجرة الكريسماس



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها سيلينا لنفسها، وقد تلقت كم كبير من السخرية، بسبب حذائها الذي كان ذو تصميم غريب.



وكان من ضمن الساخرين من سيلين ديون، من وصف الحذاء وكأنه دجاجة مطاطية كانت ترتديها سيلين ديون ولا تتناسب مع هذا المشهد وهذه المناسبة.

وبعد أول أسبوع من طرحه، شهد ألبوم النجمة سيلين ديون الجديد تراجعا كبيرا في ترتيبه بقائمة مجلة بيلبورد للألبومات الـ 200 الأعلى تحقيقا للمبيعات خلال الموسم الحالي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن الألبوم، تراجع من المركز الأول في أسبوعه الأول، للمركز الـ 111 في الأسبوع الثاني، وهو الأمر الذي لم يحد لأي ألبوم ينضم لقائمة ألبومات بيلبورد 200 من قبل.



وكانت قد احتفلت النجمة سيلين ديون بطرح ألبومها الغنائي الجديد Courage، بتجولها في مدينة نيويورك وإحيائها لعدد من الحفلات ظهرت خلالها بأربعة إطلالات مختلفة.



ويعتبر ألبوم Courage الجديد للنجمة سيلين ديون، الألبوم رقم 12 لها الذي تطرحه باللغة الإنجليزية، ورقم 27 في عدد البوماتها الإجمالي.



ويعد ألبوم Courage الجديد، أول ألبوم تطرحه سيلين ديون باللغة الإنجليزية منذ ستة أعوام، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية Columbia Records.



وسيشمل ألبوم Courage، 16 أغنية جديدة من ضمنها أغنية فيديو كليب Imperfections، وقد أششرفت سيلين على الإخراج الفني لجميع الأغاني بنفسها.



وكان أو إعلان من جانب سيلين ديون عن طرح الألبوم الجديد في يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، ونوهت وقتها عن طرحها لعدد من أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.



وتخطط سيلين ديون لطرح قريبا أغنيتين جديدتين بعد أغنية Imperfections من ألبوم Courage، هما أغنية بعنوان Lying Down، وأغنية أخرى بعنوان Courage.



تعرضت النجمة سيلين ديون لسخرية من متابعيها على مواقع التواصل، بعد نشرها لصورة على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وهي بجانب شجرة أعياد الكريسماس.