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الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
حسن شحاتة
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة، عن اقترابه من التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، الذي تم ترشيحه من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "لدينا خيارات نسير في اتجاهها، لكن قد نعيد تفكيرنا بسبب غدر كرة القدم التي لا تخلو من المفاجآت"، مضيفا: "فايلر حدد لنا صفقتين أتممنا الأولى بالتعاقد مع محمود كهربا، ويتبقى لنا صفقة أخرى نسعى لإتمامها حاليا".

واستطرد: "لا نريد التحدث عن شخص بعينه، حددنا ما نريده بين 3 أو 4 أسماء في الخيارات النهائية، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي".

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، على أن يتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية وسيلعب مع الأحمر في شهر يناير، حيث يحق للأهلي استبدال لاعبَين فقط خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى له ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد المدافع سعد سمير في الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن بليسنج إليكي صاحب الـ23 عاما، سجل 11 هدفا وصنع ثلاثة آخرين مع فريقه، وذلك خلال 23 مباراة خاضها تحت قيادة رينيه فايلر مع لوزيرن في الموسم الماضي، قبل أن يستقر المدرب السويسري في الأهلي خلفا لمارتن لاسارتي.

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سيد عبدالحفيظ الان سيد عبدالحفيظ النيجيرى بليسنج إليكى الدوري المصري الاهلي

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