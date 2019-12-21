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بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس barcelona vs deportivo alaves live يلا شوت هدف ميسي beIN SPORTS HD

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

 حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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