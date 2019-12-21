مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم 21/12/2019 في الدوري الإسباني بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس السبت 21/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستضيف فريق برشلونة على أرضية ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الليغا الإسبانية.







