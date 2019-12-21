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محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
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فاجأ اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، العاملين بمستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد الاستماع إلى شكوى أحد المواطنين، من الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، يرافقه حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ أقسام (الاستقبال – الكبد الاقتصادي – المناظير – غرف المرضي) مؤكدا ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى.
 
وسأل المحافظ المرضى، عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.

وأكد المحافظ، أهمية ملف الصحة والذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة.
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية
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