محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات لمتابعة الخدمة الصحية

وسأل المحافظ المرضى، عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.



وأكد المحافظ، أهمية ملف الصحة والذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة.



فاجأ اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، العاملين بمستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد الاستماع إلى شكوى أحد المواطنين، من الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، يرافقه حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.وتفقد المحافظ أقسام (الاستقبال – الكبد الاقتصادي – المناظير – غرف المرضي) مؤكدا ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى.