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اعتداءات إرهابية تستهدف ثلاث منشآت نفطية في دمشق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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اعتداءات إرهابية
اعتداءات إرهابية
وكالات
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 تعرضت ثلاث منشآت نفطية، صباح اليوم السبت، لاعتداءات إرهابية متزامنة في العاصمة السورية دمشق، حسبما أعلنت وزارة النفط السورية.

 

وقالت وزارة النفط السورية، إن الاعتداءات الإرهابية، استهدفت مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز.

 

وأضافت، وزارة النفط السورية، في بيان بها،  أن "الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية لإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح".

 

وجاءت الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية، في الوقت الذي "تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع النظام التركي سرقة النفط والغاز السوري في منطقة الجزيرة وتفرض فيه واشنطن إجراءات قسرية وحصارا غير مشروع لمنع وصول إمدادات الطاقة من نفط وغاز إلى سوريا".

 

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الكلمات المفتاحية

دمشق حمص ثلاث منشأت نفطية اعتداءات إرهابية

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