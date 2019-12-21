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عاجل.. انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر وسقوط ضحايا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
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سقوط حافلة ركاب
سقوط حافلة ركاب
وكالات
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قتل 5 أشخاص، وإصيب 36 أخرون، صباح اليوم السبت، جراء انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر العاصمة.

 

ووقع الحادث عند مخرج مدينة تيزي وزو في اتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن الجرحى يخضعون حاليا للعلاج، وهم مصابون بكسور وجروح في الوجه، حسبما ذكرت مصلحة الحماية المدنية.

 

وكانت الحافلة المنكوبة تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو في ولاية بجايا شمال شرقي البلاد.

 

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