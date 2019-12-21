رسميًا.. ترامب يعلن إنشاء قوات الفضاء الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن رسميا عن إنشاء قوات الفضاء، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية.

وأقيم حفل التوقيع وسط حشد من الجنود الأمريكيين بقاعدة "أندروز" العسكرية بولاية ماريلاند الأمريكية، حسبما ذكرت الإعلام الأمريكية.

وأثناء حفل التوقيع، قال ترامب: "لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية".

وأضاف أن القوات الفضائية سوف يقودها الجنرال جون ريموند، مشيرا إلى أنه "سيتم تخصيص 40 مليون دولار لها، وسوف تتكون في البداية من 200 شخص".

ووافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.