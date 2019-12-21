مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر اليوم السبت 21 /12 /2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع

مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر، وسوف يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق ساوثهامبتون في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر، وسوف يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق ساوثهامبتون في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.