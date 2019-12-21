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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش السيتي NoW

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي السبت 21/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

تابع لايف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

آخر إِستعدادات ليستر سيتي قبل ملاقاة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر، وسوف يدخل فريق ليستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
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