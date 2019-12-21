كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش السيتي NoW

تابع لايف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.