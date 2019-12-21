بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر | Manchester City vs. Leicester City live stream: Premier League match

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: