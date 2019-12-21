آل باتشيني: الشهرة المفاجأة كانت سببا لذهابي للطبيب النفسي



وأوضح آل أنه تطلب منه الأمر بعض الوقت ليتأقلم مع هذه الشهرة، حتى انه كان يذهب لموعد طبيب نفسي لاستشارته في هذا الأمر خمسة ايام في الأسبوع ولمدة 25 عام.

وتلقى النجم الكبير آل باتشينو ترشح لجائزة أفضل ممثل مساعد بجوائز جولدن جلوب 2020، عن دوره في فيلم The Irishman، مع المخرج مارتن سكورسيزي.



يعد فيلم The Irishman التعاون السينمائي التاسع بين النجم الكبير روبيرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي، وكان آخر تعاون لهما معا في عام 1995 عبر فيلم "كازينو".



كما يعد فيلم The Irishman رابع بطولة مشتركة بين النجم روبيرت دي نيرو، والنجم الكبير آل باتشينو، بعد ظهورهما في بطولة مشتركة في ثلاثة أفلام سابقة هي The Godfather Part II، وفيلم Heat وفيلم Righteous Kill.



ويشارك في بطولة فيلم The Irishman كل من النجم Joe Pesci، و"بوبي كانافالي"، و"هيرفي كيتل"، وستيفن جراهام"، وكاثرين ناردوتشي".



وخلال حواره بمناسبة ترشحه لجائزة أفضل ممثل مساعد بجوائز جولدن جلوب، كشف آل باتشينو للمرة الأولى أن الشهرة المفاجأة التي حصدها من دورها بفيلم الأب الروحي، كان لها تأثير سلبي على حياته.