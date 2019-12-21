مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وليستر سيتي بث مباشر اليوم السبت 21 /12 /2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي السبت 21/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستقطب ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، وذلك حينما ينزل فريق ليستر سيتي ضيفاً على فريق مانشستر سيتي في إطار الجولة الثامنة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019.